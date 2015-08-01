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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda Türk basınını sınır dışı etti

Hollanda polisi, Türk gazetecilerin bulunduğu aracı durdurdu, kimlik kontrolü yaptı ve gazetecilerden hemen ülkeyi terk etmelerini istedi.

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Hollanda Türk basınını sınır dışı etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın programını takip etmek üzere Hollanda’nın Rotterdam kentine giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu araçtakilere Hollanda polisince kimlik kontrolü yapıldı.

POLİS ARACIN ETRAFINI SARDI

Hollanda polisi, Rotterdam yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada bakanlık konvoyundaki bir araç ile içinde Anadolu Ajansı ve TRT ekibinin bulunduğu aracın etrafını sardı. Polis araçta bulunanlara kimlik kontrolü yaptı.

“BAKAN ARAÇTA OLABİLİR DİYE BU KONTROLÜ YAPTIK”

Polis yetkilisi burada yaptığı açıklamada, söz konusu kontrolün Bakan Kaya’nın da araçta olabileceği için yapıldığını ifade etti.

“HOLLANDA’YI HEMEN TERK EDİN”

Yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda’yı terk ederek Almanya’ya dönmeleri istendi.

Araçlar, Hollanda polisinin nezaretinde ülke dışına çıkarılıyor.

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