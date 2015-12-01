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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda Türk Federasyon’dan sahte hesap açıklaması

Hollanda’da son günlerde Amsterdam Tükem/ Ulu Cami (Tükem Ülkü Ocağı) ve HTF genel sekreteri Erim Uğurlu adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından Türk toplumunu provoke etmek isteyenlerle ilgili açıklama geldi.

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Hollanda Türk Federasyon’dan sahte hesap açıklaması

Hollanda Türk Federasyon Basın Masası tarafından yayımlanan basın bildirisinde Türk toplumu içerisinde bölünmelere ve gerginliğe sebebiyet vermek için açıldığı tahmin edilen sahte sosyal medya hesaplarından Tükem Ülkü Ocağı ve genel sekreter Uğurlu’nun adının kullanılmasında kasıt olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

Daha önce de bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirten HTF, konuyu emniyete taşıdıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

HTF basın masası tarafından yayımlanan basın bildirisi şöyle:

Son zamanlarda sosyal medyada genel sekreterimiz sayın Erim Uğurlu bey ve Amsterdam Tükem/ Ulu Cami (Tükem Ülkü Ocağı) adına sahte hesaplar açılmaktadır.

Bu sahte hesaplarla (Twitter ve Facebook) Türk toplumu arasında gerginlik çıkarılmak ve toplumun bazı kesimleri provoke edilmek istenmektedir.

Sayın Erim Uğurlu bey ve Tükem/ Ulu Cami (Tükem Ülkü Ocağı) geçen dönemlerde açılan sahte hesaplarda olduğu gibi tekrar polise müracaat etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardır.

Saygılarla,
Hollanda Türk Federasyon Basın Masası

SONHABER.EU

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