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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda Türkiye’nin 80’lı yıllarına döndü

Sözde dünyanın en özgür ülkesi olan Hollanda son yıllarda sertleşen politika anlayışı ve sürekli yabancılarla Müslümanlar üzerinden yürütülen siyaset sonucu Türkiye’nin 80’ler dönemini hatırlatmaya başladı.

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Hollanda Türkiye’nin 80’lı yıllarına döndü

Sürekli özgürlükten bahseden ancak işlerine gelmeyen hiç birşeye özgürlük hakkı tanımayan Hollanda siyasetinin çirkin tavırlarının bazı vatandaşlara da yansımaya başladığı görülüyor.

İslamofobik ve ırkçı saldırılara maruz kalan vatandaşların ihbarda bulunabildiği Meld İslamofobie ihbar hattına neredeyse her gün özellikle Müslüman kadınlara yapılan sözlü saldırılarla ilgili bilgilerin ulaşması dikkat çekiyor.

Son olarak 25 Şubat tarihinde Amsterdam’da bir mağazanın karşısında 50 yaşlarında olan bir kadın ile yan yana durduğunu belirten Müslüman kadın, kendisine uzun süre bakıp ” bu yeni modayı da hiç sevmedim ” dediğini ve kendisinin de kibarca ” bende çok hoşlanmıyorm ” cevabını verdiğini ifade etti. İlk etapta üzerine alınmadığı bu konuyu Hollandalı kadının uzaklaştıktan sonra yüksek sesle, ” o başındaki uzun iğrenç örtünle seninde modernleşmen lazım” diyerek tepki vermesine anlam veremediğini aktaran Müslüman kadın, yaşadıklarına inanamadığını belirtti.

Çarşının kalabalık olması nedeniyle korktuğu için o anda cevap veremediğini söyleyen Müslüman kadın Meld İslamofobie üzerinden kendisine sözlü saldırı da bulunan Hollandalı kadına seslenerek o anda söyleyemediklerini duyurmaya çalıştı.

Hollanda’da yapılan araştırmalarda da özellikle Müslüman kadınların İslamofobie ile karşı karşıya kaldıklarını ve genelde kendilerini çaresiz hissettiklerinden sessiz kaldıkları ortaya çıkmıştı.

SONHABER.EU

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