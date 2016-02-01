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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda Türkleri hala tanıyamamış …

Hollanda, Türk siyasilerin gelişinin Türk toplumunda huzursuzluk oluşmasına neden olup güvenliği tehdit edeceğini düşünürken, sergilenen tavır ters tepti ve farklı görüşteki Hollandalı Türkler Bakanlarını istemeyen Hollanda’ya karşı birleşti.

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Hollanda Türkleri hala tanıyamamış …

Bize ulaşan okuyucularımızın ortak düşüncelerinde kullandıkları, ” Biz Türk toplumu kendi aramızda anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Farklı hayatlar, farklı düşüncelere sahip olabiliriz, Hükümeti destekler veya desteklemeyiz ama, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarına karşı sergilenen çirkin tavırlara karşı sessiz kalmayız. Gerektiğinde bir olmayı da çok iyi biliriz. Hollanda bizi hala tanıyamamış ” ifadeler dikkat çekiyor.

Aldığımız bilgilere göre referandum oylamasında evet ve hayır oyu kullanacak her iki kesimden vatandaşların Türk siyasilerin evet veya hayır kampanyası yürütmesinden değil asıl Hollanda’nın bakış açısından rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Düşünce özgürlüğü ve demokrasiyi savunup T.C. Cumhurbaşkanını diktatör ilan edip rahatsız oldukları tavırları Hollanda’nın işine gelmeyince yabancılara ve son dönemlerde özellikle Türklere karşı uygulaması Türk kesiminde farklı görüşlere sahip vatandaşlarımızın tepkisini çekiyor.

Türkiye’den siyasilerin Hollanda’da miting yapmasını istemeyen yetkililerin 15 Mart genel seçimler için yurtdışında oy peşine düşmesi de ironik olarak değerlendirildi.

Son günlerde yaşanılan bu olaylarda Türk toplumu bir kez daha kendi aralarında ne yaşarlarsa yaşasınlar söz konusu vatan ve kendi değerlerimiz olduğunda nerede duracağını çok iyi bildiğini göstermiş oldu.

Türkiye’de de bu konuda muhalefetten destek gelmesi, ” Almanya ile Hollanda’nın oyunu kısa sürdü. Bu durumu kendi seçimlerinde seçim malzemesi olarak kullandıkları apaçık ortada. Görüşlerimiz ayrı olsa da Türkleri bölemezler ” yorumlarına neden oldu.

SONHABER.EU

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