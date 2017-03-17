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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda Ümmiye Koçak’a vize vermedi

Den Haag Şehrindeki Filmhuis tarafından düzenlenen Anadolu Film Festivali ile ortak çalışmalar yapan Kırmızı Lale Film Festivali, bu şehirdeki etkinliğe son yılların ilginç filmi Yün Bebek’i getirdi. Hollanda’nın Yün Bebek filminin yönetmeni Ümmiye Koçak’a vize vermemesi tepkilere neden oldu.

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Hollanda Ümmiye Koçak’a vize vermedi

Son yıllarda adından sıkça bahsettiren Ümmiye Koçak’ın vize alamadığı için Hollanda’da düzenlenen filminin etkinliğine katılamayacağı belirtildi.

Ronaldo ile çektiği reklam filmi ve sanat dünyasına giriş hikayesiyle büyük ilgi gören Ümmiye Koçak’ın Hollanda’dan vize alamaması şaşırttı. Kırmızı Lale Film Festivali tarafından yapılan açıklamada Hollanda’nın Koçak’ın vize başvurusunu yeterli parası bulunmadığı nedeniyle geri çevirdiğini duyurdu.

Kırmızı Lale Film Festivali OrganizasyonunUN Sonhaber’e yaptığı açıklama şöyle:

Yün Bebek Filminin Yönetmeni Vize Alamadı

Den Haag Şehrindeki Filmhuis tarafından düzenlenen Anadolu Film Festivali ile ortak çalışmalar yapan Kırmızı Lale Film Festivali, bu şehirdeki etkinliğe son yılların ilginç filmi Yün Bebek’i getirdi. Filmin yönetmeni Ümmiye Koçak da filmi ile birlikte Hollanda’ya davet edildi.
İstanbul Hollanda konsolosluğu geçtiğimiz gün Ümmiye Koçak’ın vize başvurusunu yeterli parası bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.
Bugüne kadar iyi ilişkiler içinde olduğumuz Hollanda konsolosluğunun bu tavrını kınıyor ve anlaşılmaz buluyoruz.

SONHABER.EU

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