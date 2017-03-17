Hollanda vatandaşları tahliye etmeye başladı

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Tahliye edilenlerin daha çom turistlerden oluştuğunu belirten yetkililer, ilk kafilenin Curacao adasına ulaştığını ve gün içerisinde Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait KDC-10 uçağı ile bu kişilerin Eindhoven’a götürüleceği bildirildi.

Savunma Bakanlığı, 200 personelin Eindhoven’dan Curacao adasına yardım paketlerini ulaştıracağını ve orada gerekli yardımların yapılacağını duyurdu. Sint Martin adasında tıbbi yardıma muhtaç kişilere öncelik tanındığını ve hepsinin tahliye edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç kişilerin aciliyetine göre düzenleme yapıldığı ve Kral ile birlikte bugün Sint Martin adasında incelemelerde bulunacaklarını aktardı.

SONHABER.EU