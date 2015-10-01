Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda yalancı çoban rolünü üstlendi

Türkler ve Müslümanlar üzerinden algı operasyonuna tam gaz devam eden Hollanda, daha önce Asscher’in Türk gençleriyle ilgili gerçeği yansıtmayan araştırma sonucu gibi yeni bir saçma konuyu daha gündeme getirdi.

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Hollanda yalancı çoban rolünü üstlendi

Foto: Arşiv

Almanya’nın Berlin kentinde bir üniversitede sosyolog olarak görev alan Ruud Koopmans’ın AD gazetesine yaptığı açıklamalara Hollandalı vatandaşlar bile isyan etti.

Hollanda’da daha önce PvdA lideri Asscher’ın yaptırdığı yalan yanlış araştırmaya göre ‘Türk gençleri’nin yüzde 90’ı DAEŞ’i destekliyor’ sonucu çıkmış ancak daha sonra devlet tarafından yapılan araştırmada bunun gerçeği yansıtmadığı ıspatlanmıştı.

Şimdi de sözde 50 milyon Müslüman’ın şiddeti desteklediği gündeme getiriliyor. Koopmans araştırma sonuçlarını aktarırken, yine Türk ile Faslı Müslümanlara değindi. Müslümanlar’ın dünya üzerinde yaşanan terör olaylarının arkasında İsrail ve ABD’nin bulunduğuna inanması Koopmans’ın zoruna gitmiş olacak ki, ” olaylara bu şekilde bakanlarla iletişim kurmak zor ” diyerek ırk ve din ayrımı yapıp insanları kutuplaştırarak halkı galeyana getirmeye çalıştığı apaçık ortada.

Sözde 50 milyon Müslüman şiddeti destekliyor ve hatta halka uygulanmasında bir sakınca görmüyor. Koopmans, ” bu sonuca göre terör eylemlerini gerçekleştiren yalnız kurtların nereden geldiğini saptamak zor değil. Bunlar aslında yalnız değil” diyerek Müslümanları DAEŞ’li olarak lanse ediyor.

SONHABER.EU

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