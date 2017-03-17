Hollanda’da 100 gündir hükümet kurulamıyor

Hollanda’da 15 Mart genel seçimlerin ardından tam 100 gün geçti, ancak henüz hükümet kurulamadı. Koalisyon için son olarak ChristenUnie ile görüşmeler başlatıldı.

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Daha önce D66 ile CU’nun anlaşamaması nedeniyle koalisyon görüşmelerine başlamadan her iki taraf da birlikte çalışması reddetmişti. Groenlinks ile beklenilen anlaşma sağlanamadığı için gözler tekrar ChristenUnie’ye çevrildi.

VVD, CDA, D66 ve CU hükümeti kurma görevini üstlenen Willink ile yaptıkları görüşmenin ardından önümüzdeki hafta görüşmelere devam edip etmeyeceklerini kararlaştıracak. CU ile düşünce farklılıkların olduğunu belirten liderler, bu durumu aşmak için çaba sarfedeceklerini aktardı.

CU ile anlaşma sağlanamadığı takdirde, nasıl bir yol çizileceği merak konusu oldu.

SONHABER.EU