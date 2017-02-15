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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da 59 yılın en sıcak günü yaşandı

Hollanda’da geçtiğimiz hafta sonu kar yağışının ardından Çarşamba günü 59 yılın en sıcak günü olarak tarihe geçti.

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Hollanda’da 59 yılın en sıcak günü yaşandı

Ülke genelinde bahar havasının etkili olduğunu belirten meteoroloji uzmanları, Maastricht kentinde hava sıcaklığının 16,9’a ulaştığını belirterek en son 15 Şubat 1958 yılında 16,5 derece rekorunun egale edildiği bildirildi.

Bahar havasının sadece Çarşamba günü kendini göstermesinden sonra hava sıcaklığının 3-5 derece arası düşeceği açıklandı.

Özellikle ülkenin güneyinde etkili olan güzel havanın tadını çıkaranların dikkat çektiği aktarıldı.

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SONHABER.EU

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