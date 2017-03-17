Hollanda’da 60 yıllık rekor kırıldı

Hollanda’da bugün hava sıcaklığının 30,6 derece olması nedeniyle 60 yılın en sıcak 15 Haziran’ı yaşandı. KNMİ bazı bölgeler için sarı alarm verdi.

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Weerplaza tarafından yapılan açıklamada Venlo’da bulunan Arcen beldesinde hava sıcaklığının 30,6 derece olması nedeniyle 60 yılın en sıcak 15 Haziran’ı yaşandığını belirtti. 15 Haziran 1957 tarihinde 29,5 derecenin görüldüğü ve bugün bu derecenin üzerine çıkmasıyla 60 yıllık rekor kırıldığı bildirildi.

Ülke genelinde hava sıcaklığının 22 ile 30 derece arasında değişkenlik götserdiği ve bazı bölgelerde güneşli, batı bölgesinde havanın kapalı olduğu aktarıldı. Batı’da akşam saatlerine doğru yağış ve gökgürültüsü olabileceği tahmininde bulunan KNMİ ve Weerplaza önlem amaçlı sarı alarm verdiklerini duyurdu.

SONHABER.EU