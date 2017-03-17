Hollanda’da 70 Köprüden 39’u bakım istiyor

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Bakan Schultz Temsilciler Meclisine yazdığı mektupta, köprü bakımlarının geciktirildiğine dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl Gorinchem’de bulunan Merwede köprüsünde yaşanan sorunlarla karşılaşmamak için yeni bir inceleme başlatacağını aktardı.

Yapılacak olan incelemenin ardından en az 25 köprü için tadilat ve bakıma ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, 70 köprüden 45’inde bakım önlemlerinin ertelendiği bilgisini verdi.

Schultz, bu konuda 5,5 milyon euro bütçeye ihtiyaç duyulduğunu ve çalışmaların 15 yıl içinde tamamlanması gerektiğini belirtti.

SONHABER.EU