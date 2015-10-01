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Hollanda’da 72 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji uzmanları Hollanda’da bugün hava sıcaklığının bazı bölgelerde 30 derecenin üstünde olmasını 72 yıllık sıcaklık rekoru olarak değerlendirdi.

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Hollanda’da 72 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

En son 1945’te 17 Mayıs tarihinde sıcaklığın 30 derece olmasına dikkat çeken uzmanlar, bugün sıcaklık rekoru kırıldığını belirtti. 72 Yıl sonra 17 Mayıs tarihinde bazı bölgelerde hava sıcaklığının 30’un üzerinde olmasının ardından Perşembe günü yaklaşık 10 derece birden düşeceği bildirildi.

Hollanda’nın doğusunda yarın yaklaşık 20 derece, Batı da ise 17 derece civarında olacağı belirtildi. Bazı bölgelerde gökgürültülü yağışların olabileceği tahmin ediliyor.

2016 yılında 23 Haziran’da hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıktığı aktarıldı.

SONHABER.EU

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