Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da Açık Mülteci Kampları Günü

Hollanda’da, Güvenlik ve Adalet Bakanlığınca “Açık Mülteci Kampları Günü” düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, ülke genelinde halka açılan 51 mülteci kampını toplam 27 bin kişi ziyaret etti.

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Hollanda’da Açık Mülteci Kampları Günü

Hollanda’da, Güvenlik ve Adalet Bakanlığınca “Açık Mülteci Kampları Günü” düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında, ülke genelinde halka açılan 51 mülteci kampını toplam 27 bin kişi ziyaret etti.

Etkinlik hakkında AA muhabirine konuşan Mülteci Kampları Merkezi (COA) Halkla İlişkiler Müdürü Nicole Raaijmaakers, etkinlik sayesinde kamptaki mülteciler ile ziyaretçilerin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Son yıllarda mülteci akışının azaldığına değinen Raaijmaakers, “Özellikle Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da imzalanan mülteci anlaşmasından sonra Hollanda’ya başvuru yapan ve gelen mülteci sayısı önceki yıllara göre yarı yarıya azaldı.” diye konuştu.

Raaijmakers, son verilere göre Hollanda’da 22 bin mültecinin bulunduğunu söyledi.

AA

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