Hollanda’da acil servis’in tavanı çöktü!

Hollanda basınında yer alan bilgilerde VieCuri hastanesinin acil servis bölümünde asma tavanın çöktüğü aktarıldı.
Foto: L1
Venlo kentinde bulunan VieCuri hastanesi basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, acil servisin bir bölümünde asma tavanın çöktüğü belirtildi. Tavanın çökmesinde kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Asma tavanın nasıl çöktüğü konusunda henüz bilgi veremyeceğini ifade eden sözcü, olayın incelendiğini aktardı.
Deel plafond Viecurie Ziekenhuis Venlo ingestort, bij eerste hulp. Foto van 1Limburg Instagram: pic.twitter.com/oIKWSnPAZp
— Sander Kleikers (@SanderKleikers) 19 mei 2017
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