Hollanda’da Ambulanslar çoğu zaman geç kalıyor

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FNV tarafından ülke genelindeki 25 ambulans hizmeti veren kurumun verileri incelendi ve ortaya çıkan durum ürkütücü. Acil durumların yüzde 95’inde 15 dakika içinde olay yerinde olması gereken ambulansların, sadece üçte biri zamanında olay yerine ulaşıyor.

Başka bir hesaplamaya göre yılda 41 bin ambulans olay yerine kanunen belirtilen zaman içinde gelmiyor.

Personel açığı ve Çalışma koşulları zamanında gelememelerine neden olarak gösterilmekte. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda bu durumun önümüzdeki gün ve yıllarda değişmeyeceği ve artarak devam edeceğine vurgu yapılıyor.

Türkinfo