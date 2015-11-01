Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da ayrımcılık raporunda etnik köken önplanda

Hollanda’da emniyet ve anti ayrımcılık büroları tarafından hazırlanan raporda ihbarların çoğunun yabancı kökenli vatandaşlara yapılan ayrımcılıkla ilgili olduğu saptandı.

A+A-

Hollanda’da ayrımcılık raporunda etnik köken önplanda

Adalet ve Güvenlik Bakanı bugün Temsilciler Meclisine sunduğu 2016 yılı ayrımcılık raporunun İçişleri Bakanlığı ve emniyetin isteği üzerine hazırlandığı belirtildi.

Emniyete 4376 ve anti ayrımcılık bürosuna ise 4761 ayrımcılık şikayet başvurularının geldiği belirtildi. İnternet ayrımcılığı ihbar hattına 1459, İnsan Hakları Komisyonu’na ise 463 kişinin şikayette bulunduğu bildirildi. Emniyete aynı zamanda kamuda çalışanlar arasında yapılan ayrımcılıkla ilgili şikayetlerin sayısı 1528 olarak belirlendi.

Raporda dikkat çeken detaylardan biri de şikayetlerin polisten çok anti ayrımcılık bürolarına yapılıyor olması oldu. Araştırmacıların bu durumu açıklayamadığı belirtildi.

Ancak daha önce yaşanan vakalardan yola çıkıldığında polisin ayrımcılık şikayetlerini fazla ciddiye almadığı konusunda vatandaşlar eleştirmişti. Tahminlere göre bu nedenden dolayı ayrımcılığa uğrayanlar polisten önce anti ayrımcılık bürolarına başvuruyor.

Ayrımcılık rakamlarına göre yapılan şikayetlerin neredeyse yarısı etnik kökenle ilgili. Özellikle siyahi vatandaşlarla ilgili kullanılan ırkçı söylemlerin ağırlıkta olduğu belirtiliyor.

Ayrımcılık şikayetlerinin en fazla Rotterdam, Den Haag ve Amsterdam gibi kentlerden olduğu aktarıldı.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
VVD genel başkanı istifa etti VVD genel başkanı istifa etti

Hollanda'da son seçimlerden birinci çıkan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) Genel Başkanı Keizer, hakkındaki usulsüzlük ...

Hollanda’da polislere başörtüsüne izin verilecek Hollanda’da polislere başörtüsüne ...

Hollanda'da Amsterdam il emniyet müdürlüğü yaptığı açıklamada polis memurlarının başörtüsü takmalarına izin vermeyi düşündüklerini beli...

Hollanda’da en mutsuz insanlar Rotterdam’da Hollanda’da en mutsuz insanlar Rot...

Hollanda'da en mutlu ve mutsuz insanların kaldığı şehirlerin listesi hazırlandı. Listede mutsuzlar listesinde Rotterdam ve Amsterdam gi...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Bakanlık: Başörtüsü yasağı devam etmeli Bakanlık: Başörtüsü yasağ...

Hollanda'da Amsterdam il emniyet müdürlüğü başörtüsüne izin ...

Hollanda’da ayrımcılık raporunda etnik köken önplanda Hollanda’da ayrımcı...

Hollanda'da emniyet ve anti ayrımcılık büroları tarafından h...

AB’den Hollanda telekom şirketi’ne ‘usulsüzlük’ suçlaması AB’den Hollanda tel...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hollanda merkezli telekom şir...

VVD genel başkanı istifa etti VVD genel başkanı istifa ...

Hollanda'da son seçimlerden birinci çıkan Özgürlük ve Demokr...

ABD’de dehşet! Aracını yayaların üzerine sürdü… ABD’de dehşet! Arac...

New York'ta bulunan Times Meydanı'nda bir aracın yayaların ü...

Hollanda’da polislere başörtüsüne izin verilecek Hollanda’da polisle...

Hollanda'da Amsterdam il emniyet müdürlüğü yaptığı açıklamad...

Hollanda Kralı ‘pilot’ Willem Alexander dünya basınında Hollanda Kralı ‘pil...

Hollanda Kralı Willem Alexander'ın 21 yıldır kimliğini belli...

Hollanda’da en mutsuz insanlar Rotterdam’da Hollanda’da en muts...

Hollanda'da en mutlu ve mutsuz insanların kaldığı şehirlerin...

Kamusal alanda Kur’an-ı Kerim dağıtılması yasaklandı Kamusal alanda Kur’...

Sözde entegrasyon yasası paketi onaylandı. Paket kamusal ala...

Prens Laurent’dan Türk öğrencinin kampanyasına destek Prens Laurent’dan Türk öğ...

Belçika'da 16 mayıs salı günü okulunda Öğrenci Birliği başka...

VIDEO GALERİ