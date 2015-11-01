Hollanda’da ayrımcılık raporunda etnik köken önplanda

Hollanda’da emniyet ve anti ayrımcılık büroları tarafından hazırlanan raporda ihbarların çoğunun yabancı kökenli vatandaşlara yapılan ayrımcılıkla ilgili olduğu saptandı.

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Adalet ve Güvenlik Bakanı bugün Temsilciler Meclisine sunduğu 2016 yılı ayrımcılık raporunun İçişleri Bakanlığı ve emniyetin isteği üzerine hazırlandığı belirtildi.

Emniyete 4376 ve anti ayrımcılık bürosuna ise 4761 ayrımcılık şikayet başvurularının geldiği belirtildi. İnternet ayrımcılığı ihbar hattına 1459, İnsan Hakları Komisyonu’na ise 463 kişinin şikayette bulunduğu bildirildi. Emniyete aynı zamanda kamuda çalışanlar arasında yapılan ayrımcılıkla ilgili şikayetlerin sayısı 1528 olarak belirlendi.

Raporda dikkat çeken detaylardan biri de şikayetlerin polisten çok anti ayrımcılık bürolarına yapılıyor olması oldu. Araştırmacıların bu durumu açıklayamadığı belirtildi.

Ancak daha önce yaşanan vakalardan yola çıkıldığında polisin ayrımcılık şikayetlerini fazla ciddiye almadığı konusunda vatandaşlar eleştirmişti. Tahminlere göre bu nedenden dolayı ayrımcılığa uğrayanlar polisten önce anti ayrımcılık bürolarına başvuruyor.

Ayrımcılık rakamlarına göre yapılan şikayetlerin neredeyse yarısı etnik kökenle ilgili. Özellikle siyahi vatandaşlarla ilgili kullanılan ırkçı söylemlerin ağırlıkta olduğu belirtiliyor.

Ayrımcılık şikayetlerinin en fazla Rotterdam, Den Haag ve Amsterdam gibi kentlerden olduğu aktarıldı.

SONHABER.EU