Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da bir faili meçhul cinayet daha

Hollanda’nın Spijkenisse kentinde meydana gelen olayda bir kişi aracının içinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

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Hollanda’da bir faili meçhul cinayet daha

Spijkenisse’nin Rozenlaan sokağında Perşembe akşamı saat 21.00 sularında bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgilere göre sekiz el ateş edildiği ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesinin sonuç vermediği öğrenildi.

Saldırının hemen ardından olay yerine 20 dakikalık mesafede yanan bir aracın tespit edildiği ancak olayla bir bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediği aktarıldı. Faili meçhul cinayetlerinin işlenmesi, kurgusu ve yanan araçlar gibi konularda benzerlik taşıması dikkat çekiyor.

Son 9 ay içerisinde Hollanda’da 19 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kabettiği bildiriliyor. Cinayetlerin çoğu faili meçhul ve yapılan tüm incelemelere rağmen cinayetlerin aydınlatılamaması başarısızlık olarak nitelendirildi.

Geçtiğimiz 6 hafta içerisinde 6 Türk vatandaşı cinayete kurban gitti.

SONHABER.EU

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