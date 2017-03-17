Hollanda’da bir ‘ kes kaçcı ‘ daha yakalandı

Hollanda’da Hema mağazasında kadınların saçından bir parça kesen adamın ardından ‘ kes kaç ‘ çılgınlığı ülkede hızla yayılmıştı. Bu kez de trende bir kızın saçını kesen genç gözaltına alındı.

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Helmondlu 23 yaşındaki gencin Eindhoven-Venlo treninde bir kızın saçını kestiği tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Eindhoven tren istasyonunda özellikle Şubat ayında bir çok kadın kes kaç mağduru olmuştu. Gözaltına alınan gencin Şubat ayında kadınların kabusu olan kes kaçcı ile aynı kişi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz yıl Hema mağazasında bir kadının saçını kesen 49 yaşındaki Huizenli adamın görüntüleri polis tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bunun üzerine adam teslim olmuş ancak gözaltına alınmamıştı.

SONHABER.EU