Hollanda’da bomba alarmı ! bir kişi gözaltına alındı

Hollanda’nın Hilversum emniyet merkezi kısa süreliğine tahliye edildi. İncelemelerin tamamlandığı ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Foto: Caspar Huurdeman / Fotografie Baarn

Hilversum emniyeti ve çevresi tahliye edilirken, Groest’ta bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Alınan bilgilere göre tahliyenin bomba ihbarı nedeniyle gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bir kişinin gözaltına alındığı ve polisin incelemelere devam ettiği aktarıldı.

Konuyla ilgili yapılan son açıklamarda bomba ihbarı olmadığı, gözaltına alınan kişinin emniyete girerek huzursuzluğa sebep olmasıyla güvenlik nedeniyle tahliyeye başvurulduğu bildiriliyor. Gözaltına alınan kişinin kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, emniyete girmesinin amacı henüz bilinmiyor.

Kapatılan bölgenin tekrar açıldığı bilgisi verildi.

SONHABER.EU