Hollanda’da Büyükelçilik ve Konsolosluklarda 15 Temmuz’u anma törenleri

Bir yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde FETO terör örgütü tarafından Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen, kahpe, kanlı ve hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Türkiye ve dış temsilciliklerde “15 Temmuz Şehitlerini anma ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri düzenlendi.

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Hollanda’da ilk etkinlik geçtiğimiz cuma günü T.C. Lahey Büyükelçiliği rezidansında düzenlendi. Kanlı Darbe girişiminde ülkesine, devletine sahip çıkmak için sokaklara çıkıp gözlerini kırpmadan canlarını feda eden 249 şehit, dualarla, saygı ve minnetle yad edilirken, demokarsi gazileri de şükranla anıldı.

“15 Temmuz, Milli birliği perçinlendiği gündür “

T.C. Lahey Maslahatgüzarı Alper Yüksel, Ticaret Müşaviri Tayfun Erkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Medeni Akın Basın Müşaviri Emrullah Akgündüz, Elçilik çalışanları, STK Temsilcileri ve medya mensuplarının katıldığı anma töreninde ilk olarak saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan törende, Maslahatgüzar Alper Yüksel yaptığı konuşmada; “ Tarihin akışına etki eden bazı anlar vardır, 15 Temmuz da bunlardan biridir. FETÖ, Türk devletini demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef almıştır. O gece yaşanalar yalnızca hain darbe teşebbüsünün akim bırakılmasıyla değil, milletimizin demokrasiye bağlılığının ve milli birliğin perçinlendiği gün olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Kadın, erkek, yaşlı genç, her türlü siyasi görüşten milyonlar, eşine ender rastlanan cesaret ve kahramanlıkla sokaklara dökülmüştür. Siz Hollandalı Türklerin de o geceki hissiyatının anavatanda bizlerden hiç farklı olmadığını biliyorum” diyerek sözlerine devam eden Yüksel, “ 15 Temmuz akşamı sayın Cumhurbaşkanımızın en kritik anlarda ortaya koyduğu kararlı duruş ile insanımıza yol göstermiştir. Fakat bazı kesimlerin ülkemizdeki gelişmeleri çarpıtarak yanlış bir şekilde takdim etme çabası devam etmektedir. Biz Milletimizin 15 Temmuz günü yazmış olduğu bu muhteşem demokrasi destanından gurur duyuryoz” ifadelerini kulllandı.

“ Yaşanan O karanlık geceyi asla unutmayacağız,, FETÖ denen örgütün karanlık emelleri ile kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Vatanımıza sahip çıkmak uğruna canlarını veren 15 Temmuz Demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu uğurda yaralanan gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum” dedi. Daha sonra kanlı, kahpe, darbe girişimi ile ilgili hazırlanan video izlenirken duygulu anlar yaşandı.

Basın Mensuplarına 15 Temmuz Plaketi

Proğramın sonunda maslahatgüzar Alper Yüksel ve Basın Müşaviri Emrullah Akgündüz, Hollanda’da görev yapan Türk Basın Mensuplarından Yavuz Nufel ( Sonhaber ), Özcan Özbay ( Radyo/ TV Deniz ), Yalçın Çakır ( Sabah Avrupa ), Ebubekir Turgut

(Platform Dergisi ); Ali Rıza Başaran ( Demet TV ), Ziya Develi ( ATV Avrupa ) ve Coşkun Yeğenoğlu’na ( Serbest,gazeteci foto muhabiri ) birer plaket takdim etti.

Türkiyeden gelen ve T.C. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ( BYEG ) tarafından özel olarak yaptırılmış plaketler anma etkinliğinin sürprizi oldu.

Hain kanlı darbe akşamı TBMM binasının da FETÖ tarafından şerefsizce bombalanması sonucu yıkılan / parçalanan duvarlarının fotoğraflarının yer aldığı plaketlerde bir de parçalanmış TBMM duvarından küçük bir de kaya parçası bulunuyor.

3 Konsoloslukta Cumartesi günü anma

15 Temmuz Cumartesi günü ise Hollanda’da üç başkonsoloslukta da benzeri anma törenlerine yine çok sayıda STK temsilcisi ve davetli vatandaşlar katıldı.

Sabah 10:00 itibarı ile T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Deventer Başkonsolosluğunda, öğlen 15:00 itibarı ile de Amsterdam Başkonsolsoğunda benzer anma proğramları saygı duruşu İstiklal Marşının okunması, Kur’anı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz gecesinde yaşanan bir yanda kahramanlık, bir yanda eli kanlı FETÖ’nün kahpeliklerini anlatan video gösterimi sonucu başkonsoloslar duygulu, manalı, ve tarihe not düşen konuşmalar yaptı.

Rotterdam’daki etkinlikte Başkonsolos Sadin Ayyıldız, “ 15 Temmuz akşamı FETÖ ahlaksızlarının sadece sınav kağıdı çalan tehdit ve cinayetlerde parmağı olan, hassas kurumlara sızmış gizli bir suç şebekesi değil, aynı zamanda kanlı, hain bir terör örgütü olduğunu da tescil etmiştir” dedi.

Amsterdam’daki etkinlikte ise Başkonsolos Tolga Orkun’un konuşmasında zaman zaman çenesinin titrediği, o anları adete yaşadığı gözlemlendi. Darbe girşiminin seyrini değiştiren aldığı emri canını bir saniye bile düşünmeden yerine getiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in yakın arkadaşı olduğunu ifade eden Tolga Orkun, “ 15 Temmuz şehitlerini dolu dolu gözleri ve titreyen sesi ile anarken, FETÖ hainlerini lanetlerken sesi birden aslan kükremesine dönmesi dikkat çekti.

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