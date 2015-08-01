Hollanda’da camilerden seçim çağrısı

Hollanda’da camiler seçimlere katılmanın önemini vurgulayarak, Müslüman vatandaşların da kendilerine verilen seçim hakkını kullanması çağrısında bulundu.

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Camilerde genel seçimde Müslümanlara tanınan oy kullanma hakkını en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilirken, Hollanda ve ayırım yapmadan ülkede bulunan tüm vatandaşların çıkarlarını önemseyen partilere oy verilmesini ifade etti.

Ülkede artan ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele edebilmek için oy kullanmanın şart olduğunu belirten 62 kuruluşun, ” Bizler oyumuzu kullanmamış olursak bizi ülkede istemeynlerin önünü açmış oluruz ” sözleriyle 15 Mart genel seçimde Müslüman kesimde seçimlere katılımı artırmayı hedefledikleri aktarılıyor.

SONHABER.EU