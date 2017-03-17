Hollanda’da Camilerin güvenliği cemaate emanet

Hollanda’da Cami saldırılarında ciddi artış yaşanmasının ardından uzun süredir tartışma konusu olan Camilerin güvenliği ile ilgili ilk somut adım atıldı.

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SPİOR müdüresi Marianne Vorthoren Rotterdam kentinde Camilerin güvenliğini sağlamak için cami cemaatlerine güvenlik dersleri verileceğini açıkladı. Verilecek güvenlik derslerinde 100 kişinin özel güvenlik kurumu tarafından eğitileceği bilgisi verildi.

SPİOR, Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü NCTV’nin belirlediği tehdit unsurlarını dikkate alarak ortak başlatılan bu uygulama ile camilerin güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Camilerin zaafiyetlerinin inceleneceği ve belediyenin yardımı ile eksiklerin giderileceği aktarılıyor.

Hollanda’da son yıllarda Camilere karşı saldırılarda ciddi artış yaşanması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Camilerin korunması için güvenliğin sağlanması görevinin cemaatlere verilmesi dikkat çekti.

SONHABER.EU