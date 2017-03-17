Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı

Hollanda'da önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçim için siyasi partiler yavaş yavaş çalışmalarına start vermeye başladı. Genel seçim...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni pasaportların kağıt olarak üretilmeyeceğini kart şeklinde üretilece...

Mustafa Yeneroğlu, “Almanya’ya göçün 56. yılında Almanya’da ki Türk Toplumu artık “misafir işci” ve “gurbetçi” kimlikleri ile değil her...