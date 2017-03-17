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Hollanda’da Çarşamba günü fırtına bekleniyor

Hollanda’da Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yer yer şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra gökgürültüsünün de etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü için KNMİ fırtına uyarısında bulundu.

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Hollanda’da Çarşamba günü fırtına bekleniyor

Pazartesi günü özellikle kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgarın etkili olmaya başladığını belirten KNMİ, yağışların trafik sıkışıklığına neden olabileceğini de hatırlatarak Batı bölgesinde 50 mm yağış beklenmesi nedeniyle sarı alarm verildiğini duyurdu. Bugün rüzgarın saatte 75-85 km şiddetinde olacağı tahmin ediliyor.

Salı günü de yağışların devam edebileceği tahmininde bulunan meteoroloji uzmanları, Çarşamba günü Sonbahar’ın ilk fırtınasının yaşanacağını belirtti. Rüzgar şiddetinin saatte 90-100 km olması bekleniyor.

Uzmanlar, trafiğin yanı sıra ağaçlarda yaprakların dökülmediği için rüzgarın daha da etkili olacağı yönünde uyarıda bulunarak, ağaçların devrilmesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sağanak yağışin bazı bölgelerde su baskınlarına da neden olabileceğini aktaran uzmanlar, vatandaşın önlem almasını istedi.

SONHABER.EU

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