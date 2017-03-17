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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da doktor, Müslüman çocukları muayene etmedi !

Hollanda’da bir aile hekimi yıllardır hastası olan kadına, ” çocuklarını muayene etmemi istiyorsan o şeyi ( nikab ) çıkarman gerek. Belkide silah vardır beni vurabilirsin. Kendine başka doktor bul ” gibi ifadeler kullanması ülkede ırkçılığın geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

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Hollanda’da doktor, Müslüman çocukları muayene etmedi !

Meld İslamofobie sayfasında yer alan bilgilerde 36 yaşındaki kadının nikab giydiği için 2 küçük çocuğunu aile hekiminin muayene etmediği yer alıyor. Bu olayın Den Haag kentinde gerçekleştiği ve aile hekiminin 50 yaşlarında bir Hollandalı olduğu aktarılıyor.

Yaşadıklarını Meld İslamofobie’ye bildiren kadın, evli ve 5 çocuğu olduğunu, söz konusu aile hekiminde yıllardır kayıtlı olup kendisini ordakilerin çok iyi tanıdığını belirtiyor. Daha önce muayene için gittiğinde orada görevli diğer iki kadın doktora gittiğini ancak bu kez erkek doktordan randevu verildiğini ifade etti.

Kadın muayenehanede yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra doktorun kendisine yönelip, ” eğer çocuklarını muayene etmemi istiyorsan, önce o üzerindeki şeyi (nikab) çıkarmalısın. Altında silah bulundurup beni vurabilirsin ” demesi üzerine, ” hayır çıkarmıyorum ” diyen kadın çıkışa yöneldiği sırada doktorun kendisine başka bir doktor araması gerektiğini söylediği bildiriliyor.

İki küçük çocuğun sağlığı ile ilgilenmesi gereken doktorun kadının nikabına odaklanıp, ayrımcılığın söz konusu bile olamayacağı bir görevde olduğunun farkında olmadığı yorumları yapılırken, son yıllarda Müslümanların her alanda yaşadığı zorlukları görmezden gelen hükümetin bu konuda ne yapacağı merak konusu oldu.

SONHABER.EU

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