Hollanda’da dolandırıcıların yeni oyunu

Hollanda’da dolandırıcıların vatandaşa kendilerini vergi dairesi veya haciz bürosu çalışanıymış gibi tanıtıp para talep ederek kandırdığı belirtildi.

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Maliye Araştırma ve Takip Servisi FIOD’un Perşembe günü Arnhem kentinde 25 ve 22 yaşında olan iki genci gözaltına aldığı bildirildi. Biri kadın biri erkek olan dolandıcıların vatandaşı arayarak kendilerini vergi dairesi veya haciz bürosu çalışanı olarak tanıtarak kandırıp para istedikleri aktarıldı.

Dolandırıcıların telefon görüşmelerinde vatandaşı haciz ile korkutarak verdikleri hesap numaralarına direk talep edilen miktarın ödenmesini söyledikleri ve bu sayede 300 bin eurodan fazla para dolandırdıkları saptandığı açıklandı.

Hesap numaralarının da bazı kişiler tarafından dolandırıcılara para karşılığı kullanmalarına izin verildiği ortaya çıktı. Dolandıcırıların ödenilen miktarı direk pahalı ürünler alarak mağazalara ürünü iade ederek nakite çevirdikleri belirtildi.

SONHABER.EU