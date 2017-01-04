Hollanda’da don uyarısı

Hollanda’da meteoroloji uzmanları bu yılın ilk don havasının yaşanacağı günü açıkladı.
Çarşamba gecesi ile Perşembe gününde oldukça yumşak bir havanın etkili olacağını belirten uzmanlar, yerin soğuk havanın da yumşak olması nedeniyle buzlanmaların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Ocak ayında genelde üç kez buz havasının kendini gösterdiğini ve 2017 yılının ilk don havasının önümüzdeki Cuma günü yaşanacağı aktarıldı. Özellikle Doğu ve ülkenin merkezinde don havanın etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklığının -3 ile -7 arasında olması bekleniyor.
Cumartesi günü ise havanın tekrar yumşayacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar Pazar gübü yağmur veya kar yağabileceğini belirtirken, yağış olmadığı takdirde aşırı buzlanmaların yaşanacağını ifade ediyor.
SONHABER.EU
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