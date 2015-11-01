Hollanda’da en mutsuz insanlar Rotterdam’da

Hollanda’da en mutlu ve mutsuz insanların kaldığı şehirlerin listesi hazırlandı. Listede mutsuzlar listesinde Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük şehirlerin zirvede olması şaşırttı.
Hazırlanan listeye göre büyük şehirlerde yaşayan insanlar küçük yerlerde yaşayanlardan daha mutsuz. Ülke genelinde halkın yüzde 87’si hayatından memnun, büyük şehirlerde bu oranın yüzde 85 ve beldelerde yüzde 89 olması dikkat çekti.
En mutlu insanların yaşadığı yer Ede olarak belirlenirken, burada yaşayanların sağlıklı, güvenli ve güzel bir çevrede bulunmasıyla birlikte çoğunun iş sorunu yaşamadığı aktarıldı.
En mutlu büyük şehirlerin top 10 listesi:
1. Ede
2. Alphen aan den Rijn
3. Amstelveen
4. Amersfoort
5. Gouda
6. Velsen
7. Apeldoorn
8. Nissewaard
9. Haarlemmermeer
10. Deventer
En mutsuz büyük şehirlerin top 10 listesi:
1. Rotterdam
2. Amsterdam
3. Arnhem
4. Den Haag
5. Sittard-Geleen
6. Heerlen
7. Maastricht
8. Groningen
9. Nijmegen
10. Lelystad
SONHABER.EU
Hollanda'da Amsterdam il emniyet müdürlüğü başörtüsüne izin ...
Hollanda'da emniyet ve anti ayrımcılık büroları tarafından h...
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Hollanda merkezli telekom şir...
Hollanda'da son seçimlerden birinci çıkan Özgürlük ve Demokr...
New York'ta bulunan Times Meydanı'nda bir aracın yayaların ü...
Hollanda'da Amsterdam il emniyet müdürlüğü yaptığı açıklamad...
Hollanda Kralı Willem Alexander'ın 21 yıldır kimliğini belli...
Hollanda'da en mutlu ve mutsuz insanların kaldığı şehirlerin...
Sözde entegrasyon yasası paketi onaylandı. Paket kamusal ala...
Belçika'da 16 mayıs salı günü okulunda Öğrenci Birliği başka...