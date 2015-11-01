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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da en mutsuz insanlar Rotterdam’da

Hollanda’da en mutlu ve mutsuz insanların kaldığı şehirlerin listesi hazırlandı. Listede mutsuzlar listesinde Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük şehirlerin zirvede olması şaşırttı.

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Hollanda’da en mutsuz insanlar Rotterdam’da

Hazırlanan listeye göre büyük şehirlerde yaşayan insanlar küçük yerlerde yaşayanlardan daha mutsuz. Ülke genelinde halkın yüzde 87’si hayatından memnun, büyük şehirlerde bu oranın yüzde 85 ve beldelerde yüzde 89 olması dikkat çekti.

En mutlu insanların yaşadığı yer Ede olarak belirlenirken, burada yaşayanların sağlıklı, güvenli ve güzel bir çevrede bulunmasıyla birlikte çoğunun iş sorunu yaşamadığı aktarıldı.

En mutlu büyük şehirlerin top 10 listesi:

1. Ede
2. Alphen aan den Rijn
3. Amstelveen
4. Amersfoort
5. Gouda
6. Velsen
7. Apeldoorn
8. Nissewaard
9. Haarlemmermeer
10. Deventer

En mutsuz büyük şehirlerin top 10 listesi:

1. Rotterdam
2. Amsterdam
3. Arnhem
4. Den Haag
5. Sittard-Geleen
6. Heerlen
7. Maastricht
8. Groningen
9. Nijmegen
10. Lelystad

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