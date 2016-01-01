Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da FETÖ’cülerin ipliği pazara çıktı

Hollanda’da Türk kökenli bir polis memuruna ‘Erdoğancı ajan’ suçlamasında bulunan FETÖ’cülerin asılsız ihbarlarla Türk vatandaşlarını zor durumda bırakmalarına karşı avukat Ejder Köse savaş açtı.

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Hollanda’da FETÖ’cülerin ipliği pazara çıktı

Aylardır hayatı zehir olan Türk kökenli polis memuru Ayhan Durak’ın savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucu suçsuz olduğu anlaşıldı. Gülen harekatına bağlı Time To Help kurumunda çalışan Nimet K. eski kocasını polise ihbar ettiği ve bu kişinin Ayhan Durak’ın ismini vererek polisten bilgi aldığını iddia etmesinin ardından başlatılan incelemeler Durak’ın hayatını alt üst ettiği bildirildi. Zaman Vandaag’a sözde Hollanda polisi içerisinde Erdoğancıların olduğunu ve FETÖ üyelerini tehdit eden kişilerin kolayca bilgilere ulaşabildiğini anlatan Nimet K.’nın gerçeği yansıtmayan iddialarından sonra Ayhan Durak ve ailesinin mercek altına alındığı belirtilmişti.

Durak’ı yakın takibe alan savcılık, aylarca yürüttüğü incelemenin ardından Türk kökenli polis memurunun suçsuz olduğuna karar verdi.

Daha önce Zaman Vandaag vasıtası ile Hollanda basınında da yer alan haberlerden dolayı neredeyse Hollanda’da hain olarak lanse edilen Durak, ” suçum yokken beni Hollanda’da istenmeyen adam olarak ilan ettiler. Bu konuya herkes ilgi duyarken, şimdi suçsuz olduğum anlaşıldı ama kimse ilgilenmiyor. Suçsuzluğum kamuoyu ile paylaşılmıyor” sözleriyle yaşadığı haksızlığa isyan etti.

Habere ilgili olarak Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Ejder Köse, ” Bu daha bir başlangıç, biz karşı dava açarak mağdur olan vatandaşımızın her türlü hakkını savunacağız. Zaman Vandaag denen yayın organı Telegraaf’ın da haberinde görüldüğü gibi inandırıcılığını Hollanda kamuoyu önünde de kaybetmiştir. Yalan ihbarda bulunarak araştırma başlatılmış, söz konusu vatandaşımız sadece mağdur olmakla kalmayıp sağlık sorunları da başlamıştır. Artık Hollandalılar bile FETÖ diyor. Bu daha bir başlangıç akıllı ve hukuk kuralları çerçevesinde Hollanda’da bu FETÖ’cülerin ipliğini pazara çıkaracağız. ” dedi

SONHABER.EU

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