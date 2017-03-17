Hollanda’da fırtına nedeniyle 3 kişi yaralandı

Hollanda’da KNMİ fırtına nedeniyle Turuncu alarm verirken, çeşitli bölgelerde yaralıların olduğu belirtildi.
Fırtınanın tüm ülkeyi etkisini altına aldığını belirten uzmanlar, Brabant bölgesinde köprülerin açılmadığı ve sadece araçların kullanımına izin verildiğini aktardı. Schiphol’de de bazı uçuşların iptal edilmesinin yanı sıra rötarların söz konusu olduğu bilgisi verildi.
Yetkililer sürücüleri trafik ve havayolu ile yolculuk yapacak olan kişilerin de önceden bilgi alması konusunda tavsiyede bulundu. Ağaçların devrilme tehlikesi olduğu nedeniyle vatandaşların dikkatli olması uyarısı da yapıldı.
Alınan son bilgilere göre şu ana kadar fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan 3 kişinin yaralandığı, birinin kıl payı kurtulduğu ve üzerine ağaç düşen bir aracın sürücüsünün ise yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Yaralıların Amstelveen, Enschede ve Weert kentlerinden olduğu belirtilirken, Schiedam kentinde dev ağacın tam aracın önüne düşmesiyle sürücünün kıl payı kurtulduğu belirtildi. Amstelveen’da yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu söyleniyor. Sabah saatlerinde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çok kamyonun devrilmesi sonucu trafikte yoğunluk yaşandığı aktarıldı.
Deze boom kan de eerste herfststorm niet aan https://t.co/QlN8ZIoVaK #herfststorm #storm #windstoten pic.twitter.com/SiQnqAVwl8
— Omroep Gelderland (@OmroepGLD) 13 september 2017
SONHABER.EU
Hollanda'da Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb Türk ...
Hollanda'da NRC Handelsblad foto muhabiri Chris Keulen ' bas...
Hollanda'da KNMİ fırtına nedeniyle Turuncu alarm verirken, ç...
Arakan Müslümanlarının katliama maruz kalmaya başladıkları 2...
Hollanda'da Akciğer hastalıkları uzmanı Sander de Hosson, ha...
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Lyon ile deplasmanda oynanan maçı...
Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasın...
Staatsloterij Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da büyük ikram...
Hollanda'da son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bir...
Hollanda, geçtiğimiz günlerde İrma kasırgasının yaşandığı Si...