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Hollanda’da fırtına nedeniyle 3 kişi yaralandı

Hollanda’da KNMİ fırtına nedeniyle Turuncu alarm verirken, çeşitli bölgelerde yaralıların olduğu belirtildi.

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Hollanda’da fırtına nedeniyle 3 kişi yaralandı

Fırtınanın tüm ülkeyi etkisini altına aldığını belirten uzmanlar, Brabant bölgesinde köprülerin açılmadığı ve sadece araçların kullanımına izin verildiğini aktardı. Schiphol’de de bazı uçuşların iptal edilmesinin yanı sıra rötarların söz konusu olduğu bilgisi verildi.

Yetkililer sürücüleri trafik ve havayolu ile yolculuk yapacak olan kişilerin de önceden bilgi alması konusunda tavsiyede bulundu. Ağaçların devrilme tehlikesi olduğu nedeniyle vatandaşların dikkatli olması uyarısı da yapıldı.

Alınan son bilgilere göre şu ana kadar fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan 3 kişinin yaralandığı, birinin kıl payı kurtulduğu ve üzerine ağaç düşen bir aracın sürücüsünün ise yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yaralıların Amstelveen, Enschede ve Weert kentlerinden olduğu belirtilirken, Schiedam kentinde dev ağacın tam aracın önüne düşmesiyle sürücünün kıl payı kurtulduğu belirtildi. Amstelveen’da yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu söyleniyor. Sabah saatlerinde ise şiddetli rüzgarın etkisiyle bir çok kamyonun devrilmesi sonucu trafikte yoğunluk yaşandığı aktarıldı.

SONHABER.EU

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