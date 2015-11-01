Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da fırtınanın ardından don uyarısı

Hollanda’da Perşembe akşamı yağan kar ve fırtınanın ardından KNMİ ülke genelinde sarı alarm verdi.

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Hollanda’da fırtınanın ardından don uyarısı

Özellikle Hollanda’nın doğu bölgesinde buzlanmaya karşı vatandaşları uyaran KNMİ turuncu alarmı geri çekerek tüm ülke için sarı alarmın devam ettiğini bildirdi. Arnhem’de bulunan Posbank doğa alanına kar, don ve kırılan ağaç dallarının fırtına nedeniyle yere düşmesinden dolayı girişlerin kapatıldığı açıklandı. Vatandaşların buraya gitmemesi uyarısında bulunan Arnhem belediyesi kar temizleme çalışması başlattığını duyurdu.

Rijkswaterstaat da sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini, farkında olmadan buzlanma ile karşılaşabileceklerini belirtti.

Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk yaşandığı hatta bazı karayolların trafiğe kapatılmak zorunda kaldığı bilgisi verildi.

Zeeland ve Güney Hollanda bölgesinde sert rüzgarın etkili olacağı aktarıldı.

SONHABER.EU

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