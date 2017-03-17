Hollanda’da gençler geleceğe güvenle (mi) bakıyor!

Hollanda’da Entegrasyon ve Toplum Uzmanlık Merkezi (KIS) tarafından hazırlanan rapora göre Türk gençlerinin yüzde 50’si, Fas’lı gençlerin ise yüzde 65’i ayrımcı uygulamalardan rahatsız.

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Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu İOT Entegrasyon ve Toplum Uzmanlık Merkezi (KIS) tarafından hazırlanan raporu değerlendirdi. Konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunan İOT’nin bildirisi şöyle:

Entegrasyon ve Toplum Uzmanlık Merkezi (KIS) tarafından hazırlanan Gedeelde toekomst, toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren başlıklı araştırma raporunda, göçmen gençlerin Hollanda’daki geleceklerine bakışları irdelendi. Araştırma kapsamında 12- 24 yaşları arasında bin gençle görüşülüyor. Araştırmacılar genel olarak, çalışma hayatındaki mağduriyetleri ile Hollanda ve Dünyada yaşanan gerilimlere rağmen, göçmen gençlerin Hollanda’daki geleceklerine olumlu baktıkları sonucuna varıyorlar. Bu da göçmen gençler arasında toplumsal sorunlara daha dayanıklı yeni kuşak gençlerin gelişmekte olduğu şeklinde değerlendiriliyor. Geleceklerini daha çok bireysel ilgi alanları doğrultusunda planlayan gençler, önceki kuşaklara göre daha fazla (yüksek) eğitimli veliler tarafından yetiştiriliyorlar.

Gençlerle ilgili bir çok konuda açıklayıcı ve net değerlendirmelerin yer aldığı raporda, Türkiye kökenli gençlerle ilgili bazı bulgular şu şekilde;

Türk gençlerinin yüzde 50’si, Fas’lı gençlerin ise yüzde 65’i ayrımcı uygulamalardan rahatsız.

Kendini Hollanda ile özdeşleştirme konusunda Türk gençleri diğer gruplardan farklı bir durum sergiliyor. Diğer göçmen gruplara göre Türk gençleri yüzde 19 ile kendini en az Hollandalı hissettiğini söyleyen grubu oluştururken, diğer göçmen gençler arasında bu oran yüzde 45 dolayında seyrediyor.

Hollandalı gençlerin yüzde 24’ü kendi grubundan kişilerle ilişkiyi tercih ederken, Türk gençleri arasında bu oran yüzde 15 ile daha düşük bir düzeyde bulunuyor.

Araştırma kapsamında görüşleri alınan göçmen gençlerin büyük çoğunluğu, geleceklerini Hollanda’da görüyor. Türk gençlerinin yüzde 13’ü Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor. Gençler en çok Hollanda’da yaşadıkları ayrımcılık ve Türkiye sevgisini, buna gerekçe olarak gösteriyorlar. Türk gençleri anne ve babalarının veya atalarının geldiği ülke olarak gördükleri Türkiye’ye dönüş konusunu, zaman zaman arkadaşlarıyla konuştuklarını belirtiyorlar.

Eğitim (meslek) tercihlerinden en çok emin olan grup Türk gençleri. Eğitim tercihlerinde ebeveynlerin görüşüne (onayına) en çok önem veren grubu da Türk gençleri oluşturuyor. Buna karşılık eğitim tercihlerinde ailelerinden iyi bir destek aldığını söyleyen gençlerin oranı, Türkler arasında yüzde 31 ile en düşük düzeyde bulunuyor.