Hollanda’da gözaltı yine ölümle bitti

Hollanda’da haftasonu polis tarafından gözaltına alınan 30 yaşında bir vatandaşın götürüldüğü karakolda hayatını kaybettiği belirtildi.

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Nijkerkli olduğu bildirilen vatandaşın Amersfoort’ta gözaltına alındığı ve götürüldüğü karakolda hayatını kaybetmesinin ardından ” gözaltı sonrası şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklendi ” yorumlarına neden oldu.

Alınan bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin aracını kullandığı sırada şüpheli davranışlarda bulunması sebebiyle polis takibe aldı. Polis tarafından takip edildiğini anlayan sürücünün dur ihtarına uymadığı ve kaçmaya devam ettiği bildirildi. Yaşanan kovalamacanın ardından polisin sürücüye müdahele ettiği ve gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınan sürücünün karakola gittikten hemen sonra fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı ve burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

SONHABER.EU