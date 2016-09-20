Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da gözaltı yine ölümle bitti

Hollanda’da haftasonu polis tarafından gözaltına alınan 30 yaşında bir vatandaşın götürüldüğü karakolda hayatını kaybettiği belirtildi.

A+A-

Hollanda’da gözaltı yine ölümle bitti

Nijkerkli olduğu bildirilen vatandaşın Amersfoort’ta gözaltına alındığı ve götürüldüğü karakolda hayatını kaybetmesinin ardından ” gözaltı sonrası şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklendi ” yorumlarına neden oldu.

Alınan bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin aracını kullandığı sırada şüpheli davranışlarda bulunması sebebiyle polis takibe aldı. Polis tarafından takip edildiğini anlayan sürücünün dur ihtarına uymadığı ve kaçmaya devam ettiği bildirildi. Yaşanan kovalamacanın ardından polisin sürücüye müdahele ettiği ve gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltına alınan sürücünün karakola gittikten hemen sonra fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı ve burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Kızıl Haç: tedbir almadan sokağa çıkmayın Kızıl Haç: tedbir almadan sokağa çıkmayı...

Hollanda'da son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kızıl Haç vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı....

Dış basından asılsız haberlerle THY’ye saldırı Dış basından asılsız haberlerle THY̵...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir yerleşim yerine düşen kargo uçağının ardından THY uçağı düşmüş gibi uluslararası bir manipülasyon...

Öğretmen öğrencilerin gözü önünde intihar etti Öğretmen öğrencilerin gözü önünde intiha...

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre bir öğretmen öğrencilerin gözü önünde intihar etti....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kızıl Haç: tedbir almadan sokağa çıkmayın Kızıl Haç: tedbir almadan...

Hollanda'da son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nede...

Hollanda’da gözaltı yine ölümle bitti Hollanda’da gözaltı...

Hollanda'da haftasonu polis tarafından gözaltına alınan 30 y...

Utrecht’e DENK geldi Utrecht’e DENK geldi

DENK emin adımlarla 15 Mart 2017 genel seçimlerine doğru yol...

Limburg ayının peşinde Limburg ayının peşinde

Hollanda’nın Limburg eyaletinin Weert, Roermond ve Simpelvel...

Dış basından asılsız haberlerle THY’ye saldırı Dış basından asılsız habe...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir yerleşim yerine düşen ...

Öğretmen öğrencilerin gözü önünde intihar etti Öğretmen öğrencilerin göz...

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre bir öğretmen öğre...

McDonald’s et diye neler yedirmiş neler! McDonald’s et diye neler ...

Fast food kültürünün ilk akla gelen isimlerinden McDonald’s ...

Sırbistan’dan ’askeri’ tehdit Sırbistan’dan ’askeri’ te...

İllegal tren olayının ardından Sırbistan, kendi toprağı olar...

Günde 1 dolara dünya markaları için ter döküyorlar Günde 1 dolara dünya mark...

Dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Etiyopya'da, kahve...

Meksika’da gece kulübünü taradılar! Meksika’da gece kul...

Meksika Playa del Carmen kentinde düzenlenen BPM Festivali'n...

VIDEO GALERİ