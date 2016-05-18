Hollanda’da grip salgını yaygınlaşıyor

A+A-

Araştırma enstitüsü Nivel tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz haftalarda 100 bin kişiden 65’i grip şikayetleriyle aile hekimine başvuruken bu sayının son günlerde 110’a ulaşması salgının yaygınlaştığını ortaya koydu.

Aile hekimleri özellikle 0-4 yaş arası ve 65 yaş üzerindeki kişilerde grip salgınının etkili olduğunu aktardı. Eski aile hekimi ve grip uzmanı Ted van Essen grip salgını ile ilgili, ” aslında her yıl böyle bir grip dalgası yaşayabiliyoruz. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında grip olanların sayısı oldukça fazla oluyor. Ancak bu yıl salgına biraz erken başladık” dedi.

Van Essen salgının devam edeceğini ve okullardan açıldıktan sonra daha da artacağını bildirdi.

SONHABER.EU