Hollanda’da gündem yine Türkler

Türkiye ile ilgili hazırladığı proğramdan dolayı Hollanda’da Türk vatandaşları tarafından topa tutulan AD köşe yazarı Özcan Akyol, Türklerin yoğun olduğu yerlere gitmekten çekindiğini ifade ederek ülkede yeni bir gündem oluşturdu.

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Özcan Akyol’un Türkiye’yi keşif yolculuğu içerikli ‘ De neven van Eus ‘ tv proğramı 28 Mayıs tarihinden itibaren her Pazar saat 20.15’te NPO2 kanalında yayımlanıyor. Proğramda Akyol Türkiye’deki akrabalarını ziyaret ediyor ve ülke ile ilgili bilgiler paylaşıyor.

Akyol’un Türkiye’de hazırladığı tv proğramlarıyla ilgili Türk vatandaşları yapılan açıkca propaganda olduğunu belirterek, eleştiri yağmuruna tuttuğu görülüyor. Akyol dördüncü proğramının çekimlerini Kayseri’de yapıyor ve görüntülerde bazı kişilerin kendisini sıcak karşıladığını ancak bazılarının da özellikle Erdoğancı olduklarını belirterek kötü davranıp Hollanda’yı eleştirip kendisini kovduğunu aktarıyor.

Bu görüntülerden yola çıkan Hollanda basınının hiç vakit kaybetmeden Türkiye’deki vatandaşların Avrupa ve Hollanda’ya bakış açısını yine ‘Erdoğancılığa’ bağlaması şaşırtmadı.

Konuyla ilgili Volkskrant’a konuşan Akyol, ” Ben kötü birşey yapmadım. Vatanlarını çok seven Türklere göre Türkiye’yi eleştirmemiz doğru değil. Bunu kabullenemiyorlar, tehdit ediliyorum. Öncelikle tehditleri önemsemedim ama herşeyin bir sınırı vardı. Tehdit edenlere karşı hukuk savaşı vereceğim. Türklerin yoğun olduğu yerlere gitmekten çekiniyorum. Örneğin Deventer pazarı ” açıklamalarında bulundu.

Türk vatandaşları tarafından eleştirilen proğramın önümüzdeki Pazar günü yayımlanacak olan bölümden bir kesit:

SONHABER.EU