Hollanda’da haftasonu 27 dereceyi bulacak

Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Hollanda’da hava sıcaklığının neredeyse tropik sıcaklıklara kadar yükseleceği belirtildi.
Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada bugünden itibaren Hollanda’da hava sıcaklığının 20 derece üstünde olacağı ve haftasonu ise 27 dereceye kadar çıkacağı aktarıldı.
Ülkenin Kuzey Doğusunda bu gece soğuk olacağı ancak yarından itibaren sıcaklığın orada da hissedileceği bildiriliyor.
Hollanda genelinde güneşli havanın etkili olacağını belirten uzmanlar, ” Pazar günü tropik sıcaklık bekleniyor ” açıklamasında bulundu.
Haftasonu Ramazan ayının ilk günleri olması nedeniyle oruç tutacak vatandaşların sahurda ve iftarda yeterli derece su içmeleri tavsiy ediliyor.
SONHABER.EU
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