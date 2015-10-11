Hollanda’da hava sıcaklığı 15 derece olacak

Hollanda’da geçtiğimiz haftasonu özellikle ülkenin Kuzey’inde etkili olan kar yağışının ardından rekor bir hava sıcaklığı ile bahar havası bekleniyor.

A+A-

Ülkenin çeşitli kentlerinde vatandaş karın tadını çıkarırken uzmanlar hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 15 dereceyi bulacağını açıkladı. Özellikle Amsterdam’da kendini gösteren kar, buzlanmanın ardından kazalara neden oldu.

Sosyal medyada kar coşkusunu paylaşan vatandaşların fotoğrafları arasında en çok kızak kayanlar dikkat çekiyor.

Pazartesi gübü hava sıcaklığının 4-8 arası olacağını belirten meteoroloji uzmanları, Çarşamba günü 10-15 derece arası olacağını duyurdu. Ancak ülkenin Kuzey’İnde hava sıcaklığında çok fazla değişiklik olacağı tahmin edilmiyor.

Bahar havası yaşayacak olan bölgelerin Limburg ve Brabant olduğunu aktaran uzmanlar vatandaşlara, ”Çarşamba günü havanın tadını çıkarın ” yorumunda bulunarak Perşembe günü hava sıcaklığının tekrar 10’un altına düşebileceği uyarısı yaptı.

SONHABER.EU