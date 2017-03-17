Hollanda’da her gün 5 kişi intihar ediyor

Hollanda’da intihar edenlerin sayısı arttı. Hollanda’da geçen yıl intihar edenlerin sayısı 1.894 kişi ile tarihi rekor sayıya yükseldi.
Merkezi İstatistik Bürosu’ndan (CBS) yapılan açıklamada, 2016’dA intihar edenlerin sayısının bir önceki yıla kıyasla 23 kişi artarak bin 894’e yükseldiği belirtildi.
Geçen sene intihar edenlerin yarıya yakının 40 ile 65 yaş arasında olduğu belirten açıklamada, 2016 yılında intihar edenlerin bin 279’unun erkek, 615’inin ise kadın olduğu bildirildi.
İntihar edenleri sayısı ilk defa 1984 yılı rakamlarını aşarak yeni bir rekora ulaştı. O yıl toplam 1782 kişi intihar ederek tarihi rekor sayıya ulaşmıştı. Aradan geçen yıllarda ülkede her yıl ortalama 1500 dolayında kişi intihar ederek kendi yaşamına son verdi.
Hollanda’da her gün yaklaşık 5 kişi intihar ediyor
Son rakamlara göre, günde ortalama 5 kişi yaşamına son veriyor.
40 ile 65 yaş arası en çok intihara kalkışanlar
İntihar edenlerin yarıya yakınını 40 ile 65 yaş arası kesim oluşturuyor.
Avrupa geneline göre ise intihar vakası az
Avrupa geneli ile kıyaslama yapıldığında Hollanda intihar sayısı ile 22. Sırada yer almakta. İlk sırada her yüz bin kişiden 31,5 intihar bakası ie Litvanya yer alırken, Belçika 17,3 ile beşinci, 15,8 ile Avusturya ise sekizinci sırada yer alıyor.
Türkinfo
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