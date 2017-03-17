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Hollanda’da ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açılıyor

Hollanda’da Milli Görüş teşkilatları Kuzey Hollanda bölgesi öncülüğünde bir ilke imza atılarak Amsterdam’a ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açılıyor.

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Hollanda’da ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açılıyor

Foto: Milligorus.nl

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu 16 Temmuz tarihinde açılacak olan ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi diplomalarının T.C. Milli Eğitim bakanlığı tarafından verileceği belirtildi. 16 Temmuz Pazar günü saat 15.00’da kayıt ve tanıtım günü düzenleneceğini bildiren Federasyon, basın mensuplarının da tanıtıma davet etti.

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu basın bildirisi:

Hollanda’da ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açılıyor!

Hizmette öncü bir kuruluş olan Milli Görüş teşkilatları Kuzey Hollanda bölgesi öncülüğünde bir ilke imza atarak Amsterdam’a ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesini açıyor. Örgün ve yaygın eğitimlerin verileceği bu lisede diplomalar T.C. Milli Eğitim bakanlığı tarafından verilecektir.

16 Temmuz Pazar günü saat 15.00’de kayıt ve tanıtım günü düzenlenecektir. Kayıt ve tanıtım gününe siz değerli basın mensubu kardeşlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 16 Temmuz Pazar
Saat: 15.00
Adres: Jan Rebelstraat 8, 1069 CB Amsterdam
İrtibat: Muhammed Cebeci, 06 4309 5738

SONHABER.EU

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