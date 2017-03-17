Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da İslam karşıtı gösteri

Hollanda’nın Lahey kentinde, aşırı sağcı ”Voorpost hareketi” mensubu bir grup, Ahmadiyya Vakfına bağlı El Kıbleteyn Camisi’nin satın aldığı eski kilisenin önünde İslam karşıtı gösteri düzenledi.

A+A-

Hollanda’da İslam karşıtı gösteri

Hollanda’nın Lahey kentinde, aşırı sağcı “Voorpost hareketi” mensubu bir grup, Ahmadiyya Vakfına bağlı El Kıbleteyn Camisi’nin satın aldığı eski kilisenin önünde İslam karşıtı gösteri düzenledi.

Gruptakiler, camiye dönüştürülecek kilisenin önünde “Sokağımızda cihad istemiyoruz” yazan pankart açtı.

Voorpost hareketi mensupları, “Hollanda’da İslam’ı ve camileri istemiyoruz. Bir kilisenin Müslümanlara satılmasına anlam veremiyoruz. Biz bu semtte oturanların sesini duyurmak için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Gösteri, camiye çevrilecek kilisede semt sakinleriyle tanışma ve bilgilendirme programı sırasında yapıldı.

Öte yandan, kilisenin çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı da gözlendi.

Ahmadiyya Vakfı Başkanı Dr. Robbert Muhammed Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen gösteriye anlam veremediklerini belirterek, “Gösteriyi yapanlar bizimle konuşmak yerine gösteri yapmayı seçtiler. Bu tür insanların İslam hakkında ön yargıları var. Bizimle diyaloğa geçerek bu ön yargıları yıkmaları gerekir.” dedi.

Emin, bilgilendirme programına katılanların olumlu fikirlerle ayrıldığını da kaydetti.

Gösterinin iğrenç olduğunu ve bunu organize edenlerin bu semtte bile yaşamadıklarını dile getiren Agnes isimli bir semt sakini de “Ben eski kilisenin cami olmasına karşı değilim. Herkesin düşüncesine ve yaşantısına saygı duyulması gerekir. Semt sakinlerinin ikiye bölünmesi üzücü.” diye konuştu.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da öğretmenler greve gitti Hollanda’da öğretmenler greve gitt...

Hollanda'da, iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti....

Katalonya’da yaşayan Türkler tedirgin Katalonya’da yaşayan Türkler tedir...

Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yaşanan gerginlik bölgedeki Türkler tarafından tedirginlikle takip...

Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldır...

Polisin inceleme başlattığı saldırıda, bir sınıfın camları kırılırken duvarlara İslam ve Müslümanlara hakaret içeren çirkin sloganlar y...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da öğretmenler greve gitti Hollanda’da öğretme...

Hollanda'da, iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesin...

Hollanda’da “bilim ve teknoloji” festivali Hollanda’da “...

Hollanda'nın Lahey kentinde,''Generation Discover'' adlı bil...

Katalonya’da yaşayan Türkler tedirgin Katalonya’da yaşaya...

Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerde...

İstifasının ardından yerine gelen isim belli oldu! İstifasının ardından yeri...

Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Hennis-Plasschae...

Hollanda’da İslam karşıtı gösteri Hollanda’da İslam k...

Hollanda'nın Lahey kentinde, aşırı sağcı ''Voorpost hareketi...

H&M’in yeni markası Arket Amsterdam’da açılıyor H&M’in yeni ma...

H&M'in markası Arket önümüzdeki ilkbahar döneminde Hollanda'...

Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı Müslümanlara ait anaokulu...

Polisin inceleme başlattığı saldırıda, bir sınıfın camları k...

Fransa’da “photoshop yasağı” yürürlüğe girdi Fransa’da “photoshop yasa...

Fransa’da moda, tasarım ve pazarlama sektöründe kullanılan f...

Hollanda’da öğretmenlerden yeni eylem tehdidi Hollanda’da öğretme...

Hollanda'da 5 Ekim Perşembe günü iş bırakma eylemi gerçeleşt...

MÜSİAD’ın Münih şubesi başkanlığına Nebi Alp seçildi MÜSİAD’ın Münih şub...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Münih ş...

VIDEO GALERİ