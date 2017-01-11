Hollanda’da İslam okuluna silahlı saldırı

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AT5’ın haberinde Amsterdam’ın Kuzey bölgesinde bulunan As-Siddieq İslam okuluna Noel tatilinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Bilgilerin polis tarafından da teyit edildiğini aktaran AT5’e konuşan ebeveynlerden biri duvarlarda sekizden fazla kurşun deliğinin olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan polis, İslam okuluna yapılan silahlı saldırıyı yılbaşı döneminde yaşanan sıradan bir olay olarak gördüğünü belirtmesi tepkilere neden oldu. Özellikle yapılan bir saldırı olmadığını ifade eden polisin, bazı kişilerin risk alarak heyecan yaşamaktan hoşlandığını aktarıp bunu yapanları bulmak için inceleme başlattığını açıkladı.

Aileler ve öğretim görevlilerin kendilerini güvende hisstemedikleri bildirildi.

SONHABER.EU