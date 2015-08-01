Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da İslami kuruluşlara polis baskını

Hollanda’da polisin İslami kuruluşlara yönelik başlattığı araştırma sonucu operasyon düzenlediği bildirildi. Aralarında camilerin de olduğu aktarılıyor.

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Hollanda’da İslami kuruluşlara polis baskını

Alınan bilgilere göre Güney Limburg bölgesinde bulunan İslami kuruluşların kara para aklama suçlamalarıyla polis ve Maliye tarafından baskına uğradığı belirtildi.

Savcılık, FİOD ve polis tarafından yürütülen operasyonda Geleen’de bulunan Al Houda camisinde delil arama çalışmaları yapıldığı bilgisi verildi. 2015 yılında başlatılan araştırmaların ardından Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek ve Stichting Baby Care kuruluşlarının cami ile bağlantısı olduğu ve bu nedenle buralara da baskın düzenlendiği açıklandı.

Sittard-Geleen dışında Beek, Heerlen ve Stein kentlerinde de operasyonların devam ettiği aktarıldı. Kurumlarda yapılan arama çalışmalarının yanı sıra Yönetim kurulu üyelerinin evlerinin de arandığı bildirildi.

SONHABER.EU

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