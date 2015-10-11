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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da “İslamofobi Sempozyumu” düzenlendi

Avrupa-Akdeniz Göç ve Gelişme Merkezi ile Kollektif İslamofobiye ve Ayrımcılığa Karşı Vakıfları iş birliğinde düzenlenen sempozyumda, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının (FRA) Müslümanlara yönelik ayrımcılık konusunda yaptığı ankette Hollanda’nın zirvede yer alması ele alındı.

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Hollanda’da “İslamofobi Sempozyumu” düzenlendi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da, “İslamofobi ve Yabancı Düşmanlığı Sempozyumu” düzenlendi.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan antropoloji uzmanı Dr. Martijn de Koning, siyasetçilerin artık seçim çalışmalarında İslam üzerinden prim yapmayı bırakmaları gerektiğini söyledi.

FRA’nın anketinde, AB ülkelerinde en çok Hollanda’da Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığının belirtildiğine dikkati çeken Koning, “Ülkedeki mart ayında yapılan genel seçimlerde sadece aşırı sağ partilerin değil diğer partilerin de İslamı ‘öcü’ göstererek siyaset yapması halkı etkiledi. Siyasetçilerin seçimlerde oy kazanmak için artık Müslümanları kullanmayı bırakması lazım. Bir siyasetçi bile Müslümanlar ile kendi halkı arasında ayrıştırma yapıyorsa, o zaman halk bunu neden yapmasın? Siyasetçilerin bu konuda büyük sorumlulukları var.” değerlendirmesinde bulundu.

FRA’nın Müslüman göçmenler ve onların AB ülkelerinde doğan çocuklarının yaşadıklarını araştıran bir anketinde, Müslümanların büyük çoğunluğunun giderek artan ayrımcılığa ve tacize maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Ankete göre Müslümanlar, AB ülkelerinde en çok Hollanda’da ayrımcılığa maruz kalıyor.

AA

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