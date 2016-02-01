Hollanda’da kanser arttı

Hollanda’da kanserli hasta sayısı bir önceki yıla göre 2500 arttı.
2016 yılının raporlarını açıklayan NKR adlı kurum, 2016 yılında yaklaşık 108 bin 400 kanser hastası sayısının bu yıl 2 bin 500 kişi arttığını belirtti.
Kanser hastalıklarında ilk sırayı 15 bin 836 kişi ile çilt kanseri alırken, 15.427 kişi barsak, 12.168 akciğer, 11 bin kişinin de prostat kanserine yakalandığı belirtildi.
Kadınların korkulu rüyası göğüs/meme kanserine yakalanan kadınların sayısı ise 14 bin 511.
Genellikle kadınlarda rastlanır olarak bilinen göğüs/meme kanserine yakalanan erkek sayısı da 129 olarak açıklandı.
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