Hollanda’da Kemal Zengin silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Hollanda’nın Venlo kentinde bulunan Blerick’te kafe işletmecisi Kemal Zengin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Foto: Boevennieuws.nl
Blerick’te kafe işletmecisi olan Kemal Zengin’in işyerinden ayrılıp evine geldiği sırada silahlı saldırıya uğradığı ve ilk kurşunun ardından yere yığılmasıyla üzerine bir kaç el daha ateş edildiği bilgisi verildi.
44 yaşındaki genç işadamının sevilen biri olduğuna yer veren Hollanda basını, Zengin’in infaz edildiği yönünde ifadelere yer verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan emniyet, olayın incelendiği ve zanlının kaçtığını bildirdi.
Görgü tanıkları veya olayla ilgili bilgisi olan vatandaşların polise başvurmaları istendi.
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170822_03029104/dode-bij-schietpartij-in-venlo
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