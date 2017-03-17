Hollanda’da kırmızı alarm verildi

Hollanda’da hava sıcaklığının yüksek olmasıyla birlikte yağış olmaması nedeniyle bazı bölgeler için kırmızı alarm verildi.

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Bu uyarının her zaman yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, Kuzey Brabant ve Zeeland bölgesinde orman yangını riskinin çok yüksek olması ve çabuk yayılabilecek olmasından dolayı kırmızı alarm verildiğini belirtti.

Yetkililer tarafından yapılan uyarıda parklarda veya ormanlık alanlarda mangal, meşale veya ateş yakmanın yasak olduğunda dikkat çekerek, bu bölgelerde sigara içilmesi konusunda da dikkatli olunmasını istedi.

Natuurbrandrisico.nl sitesinde İtfaiye’nin 2010 yılında başlattığı yeni ölçüm sistemini değerlendirerek riskli bölgelerin belirlendiği belirtiliyor.

Ekiplerin yanı sıra vatandaşın da yangın gördüğü takdirde 112’yi araması konusunda tereddüt etmemesi rica edildi.

SONHABER.EU