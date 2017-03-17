Hollandada kuş gribi virüsü H5 geri döndü

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Ekonomi, Tarım ve İnovasyon Bakanlığı, tavuklarda görülen kuş gribinin H5 tipi olduğunu açıkladı.

Çiftlikte bulunan yaklaşık 42 bin kadar tavuğun itlaf edildiğini duyurulurken, kuş gribine rastlanılan yerin etrafındaki 1 kilometrelik alanda kümes hayvanları, yumurta ve tavuk gübresinin taşınmasına ise yasak getirildiğini bildirdi.

En son mayı ayında görülen kuş gribinin ardından, kuş gribi vakası artık sona ermiştir denilmişti.

Türkinfo