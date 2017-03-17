Hollandada kuş gribi virüsü H5 geri döndü

Hollanda’nın Zeeland bölgesi Tholen belediyesine bağlı Sint Philipsland yerleşim yerinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandığı bildirildi.
Ekonomi, Tarım ve İnovasyon Bakanlığı, tavuklarda görülen kuş gribinin H5 tipi olduğunu açıkladı.
Çiftlikte bulunan yaklaşık 42 bin kadar tavuğun itlaf edildiğini duyurulurken, kuş gribine rastlanılan yerin etrafındaki 1 kilometrelik alanda kümes hayvanları, yumurta ve tavuk gübresinin taşınmasına ise yasak getirildiğini bildirdi.
En son mayı ayında görülen kuş gribinin ardından, kuş gribi vakası artık sona ermiştir denilmişti.
Türkinfo
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