Hollanda’da Müslüman kadın otobüse alınmadı !

Hollanda’da son dönemlerde yabancı kökenliler ve Müslümanlara karşı sergilenen tavırlar vatandaşı çileden çıkarıyor.
Foto: © Marnix Schmidt
Utrecht kentinde Müslüman bir kadının yaşadıklarını anlatan görgü tanığının iddiasına göre otobüs şoförü bebek arabası ile arka kapıdan otobüse binmek isteyen Müslüman kadını görünce bir hışımla yerinden kalkıp kadına çıkışmaya başladı.
Şoförün ısrarla kadına arka kapıdan giremeyeceğini ifade ederek azarladığını belirten görgü tanığı, o sırada Hollandalı bir bayanın bebek arabasıyla arka kapıdan otobüse binmesine şoförün ses etmemesi üzerine Müslüman kadının tartışmaya başladığını ifade etti.
Müslüman kadına ”terörist” ve ” mülteci ” gibi kelimeler kullanıp hakaretlerde bulunan otobüs şoförü, Hollandalı kadının bebek arabasının arka kapıdan binmek için uygun olduğunu belirtip konuyu geçiştirmeye çalıştığı bildirildi.
U-OV firmasının basın sözcüsü Arjen van de Molen, yaşananalara inanamadıklarını ve bunun korkunç bir iddia olduğunu aktarıp konuyu incelediklerini ve şoförün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.
SONHABER.EU
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