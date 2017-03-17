Hollanda’da NRC foto muhabiri gözaltına alındı

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NAVO uçaklarının çevreye verdiği gürültü rahatsızlığı ile ilgili röportaj yaptığı sırada bir kavgaya şahit olan Chris Keulen, şahitlik için emniyete gitti. Muhaberin ifadesi alınırken polisin kendisinden olayla ilgili görüntüleri istediği, vermediği için de kamerasına el konulduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

NRC Gazetesi, NAVO uçaklarından rahatsız olan protestoculardan birinin Amerikalı askerle kavga ettiği anı yakalayan Chris Keulen’a müdahele eden polislerin yasalara aykırı davranıp davranmadığı ile ilgili Başsavcılığa başvurdu.

Limburg polisi yaptığı açıklamada bu tür olaylarda savcılıktan izin alınmasına gerek olmadığını belirtti.

Keulen’ın iki saat sonra serbest bırakıldığı ve fotoğraflarının silinmediği aktarıldı.

SONHABER.EU