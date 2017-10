Hollanda’da öğretmenler ayaklanıyor

A+A-

VO in Actie, MBO in Actie ve WO in Actie sosyal medyada yaptıkları duyuruda öğretmenlerin yaşadıkları zorluklar ve bu nedenle öğrencilerin yeterli derecede eğitim alamadıklarını gerekçe göstererek eylem yapabileceklerini açıkladı.

Öğretmenler artık sendika ve Eğitim Bakanlığı tarafından atılacak adımları beklemeden haklarını savunmak için atağa geçeceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada 2011 yılında eğitim saatlerinin artırıldığına değinen öğretmenler, ” iş yükümüz giderek çoğalıyor, ancak personel yetersizliği nedeniyle bu durumu bir türlü çözemiyoruz. Öğrencilerimile de bu nedenle yeterli derecede ilgilenemiyor ve olması gereken eğitimi veremiyoruz ” ifadelerine yer verdi.

Yeni hükümetin eğitime ayırdığı bütçeden memnun olduklarını dile getiren PO in Actie, yine de eğitime yapılan yatırımlarla Hollanda’nın diğer ülkelere göre çok geride olduğunu belirtti.

WO in Actie ise Üniversitelere ekstra bütçe ve iş yükünü hafifletilmesi için imza kampanyası başlattı.

De Nederlandse leraar geeft veel meer lessen dan de collega's in andere landen. Maximaal 20 lesuren per week! #VOinactie pic.twitter.com/LiV9ScZS9D — VO in Actie (@VOinactie) 14 oktober 2017

83,9% van de docenten in het MBO geven aan geen tijd te hebben om leerlingen voldoende aandacht te geven. #werkdruk #MBOinactie pic.twitter.com/ZkXr9YELOU — MBOinactie (@MBOinactie) 13 oktober 2017

